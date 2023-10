2 Player City Racing ist ein Autorennsimulatorspiel, bei dem Sie nach Herzenslust durch die Stadt fahren. Sie können es alleine im Einzelspielermodus spielen, aber Sie können auch Spaß daran haben, mit Ihren Freunden zu fahren, wenn Sie sich für den Zweispielermodus entscheiden. Wenn Sie der Gedanke, mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt zu fahren, begeistert, simulieren Sie dieses Gefühl im 2-Spieler-Stadtrennen! Kannst du alle deine Gegner bis zur Ziellinie schlagen und dabei zusehen, wie sie deinen Staub fressen? Vorwärts – W oder Aufwärtspfeiltaste Zurück – S oder Abwärtspfeiltaste Richtung ändern – A/D oder Links-/Rechtspfeiltasten2 Player City Racing wurde von Brain erstellt Software. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Just Park It 11 und Extreme Off Road Cars 3: Cargo auf Poki an!

Website: poki.com

