Extreme Off Road Cars 3: Cargo ist ein Lkw-Fahrsimulatorspiel, bei dem Sie dafür verantwortlich sind, verschiedene Frachtgüter und Pakete an die richtigen Ziele zu liefern. Seien Sie vorsichtig, denn in diesem Spiel werden Ihre Fahrkünste mit Hindernissen, unwegsamem Gelände und Umweltgefahren auf die Probe gestellt. Wenn Sie bei Ihrer Arbeit erfolgreich sind, schalten Sie neue Gebiete und Fahrzeuge frei. Können Sie üben, der beste LKW-Fahrer der Welt zu sein? Geben Sie Ihre Fracht am richtigen Ziel ab. Bremse – Leertaste Fahren – Pfeiltasten Kamera drehen – Linke Maustaste Extreme Off Road Cars 3: Cargo wurde von Brain Software erstellt. Schauen Sie sich ihr anderes Spiel Just Park It 11 auf Poki an!

Website: poki.com

