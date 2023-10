Monster Truck Racing Arena ist ein 3D-Rennspiel, das von Brain Software entwickelt wurde. Fühlen. Der Rausch und das Adrenalin, das mit den leistungsstarken Monstertrucks, die dieses Spiel bietet, durch deine Adern pumpt. Es gibt 16 herausfordernde Levels, in denen Sie üben und besser werden können, während Sie gleichzeitig Geld verdienen, um neue Trucks zu kaufen. Fahren und lenken – WASD oder Pfeiltasten. Boost – ShiftMonster Truck Racing Arena wurde von Brain Software erstellt. Sie haben weitere spannende Renn- und Sportspiele auf Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars und Car Drift Racers 2.

Website: poki.com

