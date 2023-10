18 Wheeler Cargo Simulator 2 ist ein 3D-Frachtlieferungsspiel von Brain Software. Wollten Sie schon immer Geld verdienen, indem Sie verschiedene Waren im ganzen Land ausliefern und Ihren LKW mit dem verdienten Geld aufrüsten? In diesem Spiel sind Sie ein LKW-Fahrer, der dafür verantwortlich ist, Sendungen an den richtigen Bestimmungsort zu liefern und abzuladen, ohne die Kartons und den LKW zu beschädigen. Machen Sie weiter und schließen Sie jedes Level ab und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen Ihrer Freunde. Fahren – WASD oder Pfeiltasten, Bremse – Leertaste, Kamera umschalten – C18 Wheeler Cargo Simulator 2 wurde von Brain Software erstellt. Spielen Sie ihre anderen Autospiele auf Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars und Car Drift Racers 2

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit 18 Wheeler Cargo Simulator 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.