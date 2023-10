Cartoon Racers: North Pole ist ein 3D-Autorennspiel von Brain Software. Mit atemberaubender Grafik, die jeden beeindrucken wird, unabhängig davon, ob er gerne fährt oder nicht, kombiniert Cartoon Racers die unterhaltsamsten Elemente realistischer Rennen mit übertriebenen Arenen im Winterthema. Wenn Sie ein Fan von bunten Autos und vereisten Straßen sind, ist dies das perfekte Spiel für Sie. Sind Sie bereit, den Nervenkitzel zu genießen, einen virtuellen verschneiten Hügel hinunterzufahren? Gas – Pfeiltaste nach oben, Lenken – Pfeiltaste nach links und rechts, Zurück – Pfeiltaste nach unten, Zurücksetzen – HCartoon Racers: North Pole wurde von Brain Software erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 und 2 Player City Racing

Website: poki.com

