Monster Truck Torment ist ein 3D-Rennspiel, das von Brain Software entwickelt wurde. Balancieren Sie Ihr Fahrverhalten in dunklen, aber optisch beeindruckenden Arenen, um Ihr Können unter Beweis zu stellen. In diesem aufregenden Spiel genießen Sie ein Gameplay im Arcade-Stil, sehen aber auch erfrischende neue Mechaniken. Von der Autoanpassung bis hin zu Stunts, die der Physik trotzen, bietet dieses Spiel alles. Steigen Sie in Ihren monströsen Truck und zeigen Sie allen, wie es geht! Fahren und balancieren – WASD oder Pfeiltasten, Bremse – Leertaste, Nitro – Shift. Monster Truck Torment wurde von Brain Software erstellt. Sie haben weitere spannende Renn- und Sportspiele auf Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing und Car Drift Racers 2.

Website: poki.com

