3D Moto Simulator 2 ist ein Rennspiel, in dem Sie ein Motorrad mit Höchstgeschwindigkeit fahren! Im 3D Moto Simulator 2 können Sie einen Straßenrennfahrer, ein Motocross-Motorrad oder ein Polizeimotorrad steuern. Probieren Sie die Ego-Perspektive aus, um das Gefühl zu haben, auf einem Hochgeschwindigkeitsmotorrad zu fahren. Machen Sie einen Wheelie und einen Bunny-Hop, um die anderen Fahrer zu beeindrucken! Es stehen neue und glänzende Fahrräder zur Verfügung, darunter Crossräder, Trialräder und sogar ein leistungsstarkes Polizeirad! Wählen Sie aus drei verschiedenen wunderschönen Orten: einer Stadt in einer bergigen Wüste, einem weitläufigen Stadtkomplex und einer kargen Einöde. Teilen Sie das Spiel mit Ihren Freunden und spielen Sie zusammen! 3D Moto Simulator 2 wurde im Oktober 2016 von Faramel Games erstellt! Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope und Top Speed ​​3D

Website: poki.com

