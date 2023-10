Crazy Cars ist ein 3D-Autospiel, das an einem lebendigen Ort voller interessanter Strecken, unterhaltsamer Hindernisse und lohnender Herausforderungen stattfindet. Wählen Sie ein schnelles Auto und beschleunigen Sie auf aufregenden Rampen, erklimmen Sie den Mount Egg, geben Sie auf Rennstrecken Vollgas, führen Sie Stunts bei Drag-Rennen durch und erkunden Sie viele andere unterhaltsame Bereiche und Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen können. Es gibt Hindernisparcours, auf denen das sogar möglich ist Wirf dein Auto über die Karte! Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sterne, Schraubenschlüssel und anderen Sammlerstücke, die Sie finden, einsammeln, um sie für glänzende neue Fahrzeuge auszugeben. Es gibt über 17 einzigartige Autos, die Sie fahren können! Das Spiel ermöglicht es Ihnen sogar, mit der Split-Screen-Funktion gegen Ihren Freund zu spielen. Sind Sie bereit, Ihren Geschwindigkeitsdurst mit Crazy Cars zu stillen? Fahren Sie auf der Karte herum, um interessante Aktivitäten zu finden, an denen Sie teilnehmen können. Lenken – WASD (Spieler 1) oder Pfeiltasten (Spieler 2) Bremsen – Leertaste Pause – ESC Zurücksetzen – RC Razy Cars war erstellt von No Pressure Studios. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss und Shape Rush. Sie können Crazy Cars mit Ihrem Desktop und Ihren Mobilgeräten auf Poki spielen. Spielen Sie es zu Hause oder unterwegs! Sie können Crazy Cars ohne Installation oder kostenlosen Download auf Poki spielen.

