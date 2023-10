Stickman Climb 2 ist ein Stickman-Plattformspiel, bei dem Sie sich mit einer Spitzhacke ausbalancieren und die Flagge am Ende des Levels erreichen müssen. Auf Ihrem Weg gibt es gefährliche Fallen und Stacheln. Seien Sie also vorsichtig und achten Sie auf Kontrollpunkte. Sie können Ihren Strichmännchen-Avatar individuell anpassen, indem Sie neue Farben, Schiffe und Waffen freischalten. Sie können Stickman Climb 2 alleine spielen oder vor Ort gegen Ihren Freund antreten! Benutzen Sie Ihre Axt, um sich auf der Bühne zu bewegen. Erreichen Sie die Flagge, um sie zu beenden. Bewegen – A / D Respawn – R Bewegen – Links-/Rechts-Pfeiltasten Respawn – Enter Stickman Climb 2 wurde von No Pressure Studios erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Stickman Climb!, Bossy Toss und Shape Rush Sie können Stickman Climb 2 mit Ihrem Desktop und Mobilgeräten auf Poki spielen. Spielen Sie es zu Hause oder unterwegs! Sie können Stickman Climb 2 ohne Installation oder kostenlosen Download auf Poki spielen. Ja. Sie können Ihren Charakter in Stickman Climb 2 mit neuen Kostümen, Skins, Werkzeugen, Accessoires und mehr anpassen!

