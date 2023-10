Bossy Toss ist ein unterhaltsames Spiel, bei dem Sie Ihren Boss so oft wie möglich treffen müssen! Schließe eine Menge Quests und Erfolge ab, um Münzen und Edelsteine ​​zu verdienen. Mit Ihren Münzen können Sie eine große Auswahl an Waffen kaufen, wie einen Kaktus, ein Huhn, Raketen, Pfeile, Gewehre und sogar ein Schwarzes Loch! Sie können sogar komplett neue Level freischalten. Nutze Spezialfähigkeiten wie Multi-Shot, um noch mehr Dinge auf deinen Boss zu werfen und mehr Punkte zu sammeln! Können Sie Ihren Chef besiegen? Bossy Toss wurde von No Pressure Studios erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

