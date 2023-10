Blockpost Legacy ist ein kubisches 3D-Multiplayer-Shooter-Spiel mit verschiedenen Spielmodi und einer Vielzahl von Waffen. Erleben Sie den Nervenkitzel von Schießereien in Echtzeit gegen echte Online-Spieler in unterhaltsamen Spielen wie Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only und Team Deathmatch. Darüber hinaus können Sie sogar unterhaltsame Modi wie Infection (Zombie) und Shovel Battle spielen. Schauen Sie im Aufgabenmenü nach, um Quests abzuschließen und mehr Erfahrung und Power-Ups zu verdienen. In diesem actiongeladenen Waffenerlebnis gilt: Je mehr Matches Sie spielen, desto höher steigen Sie auf und werden besser! Sie können Ihren Charakter anpassen, Fälle öffnen, einzigartige Skins freischalten und Ihr vorhandenes Arsenal verbessern, während Sie aufsteigen. Entdecken Sie ein komplettes Arsenal bestehend aus verschiedenen Nahkampfwaffen, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sprengstoffen, automatischen und halbautomatischen Gewehren, Scharfschützen und vielem mehr. Vergessen Sie nicht, Ihre Freunde in Ihr Team einzuladen und Ihre Macht zu vervielfachen! Bewegen – WASD oder Pfeiltasten Schießen – Linke Maustaste Zielen – Rechte Maustaste Springen – Leertaste Waffen wechseln – Zifferntasten Blockpost wurde von Skullcap Studios erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Blockpost. Sie können Blockpost Legacy kostenlos auf Poki spielen. Blockpost Legacy kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

Website: poki.com

