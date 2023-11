Gun Master 2 ist ein erstaunlicher, actiongeladener Schießstandsimulator von Craneballs Studio. Wollten Sie schon immer wissen, aus welchen Teilen eine Waffe besteht? Und welche Teile können Sie aufrüsten, um Ihre Waffen auf unterschiedliche Weise zu verbessern? Entdecken, individualisieren und verbessern Sie Ihre Lieblingswaffen! Anschließend üben Sie Ihr Schießen auf dem Schießstand mit mehreren beweglichen Zielen. Verdienen Sie mehr Geld, um Ihre Waffensammlung aufzubauen und seien Sie auf alles vorbereitet, was Ihnen in den Weg kommt. Von Pistolen über Sturmgewehre bis hin zu Maschinengewehren und mehr können Sie Ihre Waffensammlung in Gun Master 2 vollständig anpassen und mit Accessoires ausstatten. Bauen Sie das ultimative Arsenal auf, um zu beweisen, dass Sie der Waffenmeister sind. Steuerung: Maus – Zielen und klicken, um zu schießen. Über den Ersteller :Gun Master 2 wurde von Craneballs Studio mit Sitz in der Tschechischen Republik entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters und mehr!

Website: poki.com

