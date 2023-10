Bomb Hunters ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie alle Bomben rechtzeitig entschärfen müssen, um zum nächsten Gebiet weiterzukommen. Springe über das Wasser und renne über die stark befahrenen Straßen, um zur Bombe zu gelangen. Seien Sie vorsichtig vor Feinden, zum Beispiel Scharfschützen, die versuchen, Sie auf dem Weg zu den Bomben auszuschalten. Sie können sie mit Granaten ablenken. Finden Sie unterwegs Münzen oder zusätzliche Zeitboni. Entschärfen Sie die Bomben und machen Sie sich auf den Weg durch das Hauptquartier, um zusätzliche Fähigkeiten oder Gegenstände wie mehr Zeit, Blitzgranaten und EMP-Granaten zu erwerben. Die gesammelten Münzen können Sie im Laden ausgeben, um tolle neue Bombenanzüge zu kaufen! Sie können auch etwas mehr verdienen, indem Sie Quests abschließen. Kann man in Bomb Hunters alle Bomben entschärfen? Entschärfen Sie alle Bomben rechtzeitig, indem Sie zu ihrem Standort laufen. Nachdem Sie alle Bomben in der Gegend entschärft haben, begeben Sie sich in Richtung Hauptquartier, um in die nächste Gegend zu gelangen. Sammle Zeitboni oder zerstreue optionale Bomben, um ein paar nette Extras zu erhalten.Bomb Hunters wurde von Craneballs erstellt, dies ist ihr zweites Spiel auf Poki nach Gun Master 2.

