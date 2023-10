Tail Swing ist ein cooles Spiel, bei dem du deinen Schwanz benutzen musst, um durch die Level zu schwingen! Es gibt viele tolle Levels mit vielen Hindernissen auf dem Weg. Achten Sie darauf, nicht in Stacheln oder Lücken zu fallen, und versuchen Sie, nicht auf eines der vielen Hindernisse zu stoßen, denen Sie auf dem Weg begegnen werden. Schwinge und hüpfe durch das Level und sammle unterwegs ein paar Münzen ein. Neben dem Meistern verschiedener Level können mit Münzen einige der einzigartigen Tiercharaktere freigeschaltet werden. Kannst du dich durch alle Level schlängeln und jeden Charakter freischalten? Swing – Klicken/LeertasteTail Swing wurde von A Small Game erstellt. Dies ist ein unabhängiges Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. A Small Game ist eine Zusammenarbeit von Richard und Christian, die 2010 begann und in der sie Spiele für mehrere verschiedene Plattformen entwickeln. Sie sind bekannt für Hanger & Hanger World, haben aber auch viele andere coole Spiele im Angebot.

Website: poki.com

