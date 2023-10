Picky Package ist ein Online-Webspiel, bei dem das Ziel darin besteht, Pakete unter Vermeidung von Hindernissen auszuliefern. Spielen Sie in verschiedenen coolen Levels, in denen Sie Ihre Pakete ausliefern müssen. Achten Sie auf alle Hindernisse, die Ihnen in den Weg geworfen werden, wie Autos, einstürzende Brücken und mehr. Stellen Sie sicher, dass Sie die Power-Ups einsammeln, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und vergessen Sie nicht, ein paar Münzen zu sammeln, um eine Vielzahl toller Charaktere freizuschalten. Fliegen Sie eine Drohne, laufen Sie über ein Rugbyfeld und überqueren Sie Autobahnen, um letztendlich der Paketzusteller Nummer eins zu werden! Klicken – Bewegen. Picky Package wurde von Kiemura erstellt. Er ist außerdem der Schöpfer von Tap Roller, Piranh.io und Jump Around, seinem nächsten kommenden Spiel.UN

Website: poki.com

