Tap Roller ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie auf den Bildschirm tippen, um das Labyrinth umzudrehen. Drehen Sie sich weiter, um alle Bälle ins Tor zu bringen! Tap Roller wurde von Kiemura entwickelt. Das Ziel ist einfach: Drehen Sie das Labyrinth, um die Kugeln zu bewegen. Versuchen Sie, sie alle ins Ziel zu bringen, um zum nächsten Level zu gelangen. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Ball in einer Runde sterben lassen, haben Sie im nächsten Level einen weniger, mit dem Sie arbeiten müssen. Drehen Sie sich weiter, weichen Sie den Bomben und Lasern aus, nutzen Sie die Federn und sehen Sie, wie weit Sie kommen können! Vergessen Sie nicht, durch das Sammeln von Münzen neue Charaktere und Themen freizuschalten! Steuerelemente: Klicken – Labyrinth drehen. Über den Ersteller: Tap Roller wurde von Kiemura mit Sitz in Finnland erstellt. Er ist außerdem der Schöpfer von Piranh.io, Picky Package und Jump Around, seinem nächsten kommenden Spiel.

Website: poki.com

