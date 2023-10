Pogo Run ist ein Spiel, bei dem Sie mit Ihrem Pogo-Stick gegen andere antreten müssen! Stellen Sie sicher, dass Sie allen Hindernissen ausweichen, die Ihnen in den Weg gestellt werden, und schlagen Sie die anderen 4 Spieler bis zum Ziel. Die Rennen im Pogo Run basieren auf einem Knock-out-System. Wenn Sie als Letzter ins Ziel kommen, ist das Spiel vorbei. In jeder Runde (insgesamt 4) scheidet der letzte Spieler aus. Stellen Sie sicher, dass Sie in den ersten drei Spielen nicht Letzter werden und in der letzten Runde gewinnen, um die Trophäe zu gewinnen! Am Ende jedes Levels gibt es ein Ziel, das Sie treffen können, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Gewinne alle deine Spiele, verdiene alle Trophäen und werde der beste Pogo Run-Spieler! Bewegen – Klicken / PfeilePogo Run wurde von Kiemura mit Sitz in Finnland entwickelt. Kiemura ist bekannt für Spiele wie Piranh.io, Tap Roller, Jump Around und Picky Package.

