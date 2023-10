Tricks ist ein unterhaltsames, farbenfrohes Motorradrennspiel von Yello Games, bei dem Sie nicht nur Ihre Gegner bis zur Ziellinie schlagen, sondern dabei auch die meisten Tricks ausführen müssen! Treten Sie gegen 5 andere Motocrosser an und absolvieren Sie tolle Sprünge und Saltos, um einen Bonus zu erhalten. Schaffen Sie es als Erster bis zur Ziellinie und beweisen Sie, dass Sie der Tricks-Champion sind! Verpassen Sie nicht die Boni, die Sie durch Combos und perfekte Landungen erhalten können. Tägliche Herausforderungen sorgen außerdem dafür, dass es in Tricks on Poki nie langweilig wird! Leertaste – Drive/flipTricks wurde von Yello Games entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Slopey, Jet Speed ​​und mehr.

Website: poki.com

