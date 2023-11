Super MX – Last Season ist ein 3D-Motorcross-Rennspiel, in dem Sie gegen 8 andere MX-Fahrer auf verschiedenen Feldwegen antreten! Es gibt unzählige verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Von Helmen bis hin zu Fahrrädern – rasen Sie die Rangliste hinauf und verdienen Sie Geld, um coolere Ausrüstung zu bekommen! Wenn Sie keinen Wettkampfgeist verspüren, können Sie auch Freeride fahren und ausprobieren, welche Tricks Sie drauf haben. Kannst du der ultimative MX-Fahrer werden? Benutze WASD oder die Pfeiltasten, um dich zu bewegen. Drücke die Leertaste, um wieder zu erscheinen. Super MX – Last Season wurde von Barnzmu erstellt. Schauen Sie sich einige ihrer anderen Gelegenheitsspiele auf Poki an: , Super MX – The Champion und Super Star Car!

Website: poki.com

