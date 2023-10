In Jump Around kontrollierst du die Rotation der Welt unter deinen springenden Füßen! Springe um den Globus, sammle alle Münzen und Spezialgegenstände ein und stelle am Ende des Levels einen Rekordweitsprung auf. Achten Sie beim Rundgang auf Wasser, Stacheln und andere Gefahren. Landen Sie Ihre Sprünge geschickt auf den Blöcken, um immer höher zu springen und Hindernissen auszuweichen. Schalte alle Charaktere frei und schließe alle Level ab, um der ultimative Sprungmeister zu werden.Weltraum – vorwärts bewegenJump Around wurde von Kiemura entwickelt, der für Spiele wie Picky Package, Piranh.io und Tap Roller bekannt ist.

Website: poki.com

