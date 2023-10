Descent ist ein Geschicklichkeitsspiel von Sakkat Studio. Du bist ein Bergsteiger, der absteigen muss. Halten Sie Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um von der Wand wegzuspringen. Sobald Sie die Wand verlassen, können Sie den Charakter nicht mehr steuern, bis er die Wand wieder berührt. Planen Sie Ihre Sprünge also sorgfältig, um so viele Münzen wie möglich zu sammeln und tödlichen Hindernissen auszuweichen. Teilen Sie Descent mit Ihren Freunden und vergleichen Sie Highscores! Halten Sie Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um von der Wand wegzuspringen. Planen Sie Ihre Sprünge sorgfältig, um Münzen zu sammeln und Hindernissen auszuweichen.Descent wurde von Sakkat Studio erstellt. Spielen Sie ihre anderen Arcade-/Geschicklichkeitsspiele auf Poki: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run und Throw It Higher!

Website: poki.com

