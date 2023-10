Pick Up Associations ist ein Puzzle-Denkspiel mit Dutzenden herausfordernden Levels, in denen Ihr Einfallsreichtum und Ihre Kreativität auf die Probe gestellt werden. Studieren Sie sorgfältig das Bild, das Ihnen gegeben wird, und wählen Sie die drei Figuren aus, die es am besten vereinfachen. Was fällt Ihnen als Erstes ein? Welche Gegenstände könnten Sie in dieser Situation verwenden? Zeigen Sie Ihre Fähigkeit, visuelle Assoziationen zu erstellen, und beweisen Sie, wie schlau Sie sind! Ziehen Sie Ihr ausgewähltes Objekt mit dem Mauszeiger oder dem Finger auf die Zahlen. „Pick Up Associations“ wurde von Sakkat Studio erstellt. Sie haben viele andere Denk- und Managementspiele auf Poki: It's Story Time!, Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! und Abstieg

Website: poki.com

