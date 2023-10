Wirf es höher! ist ein Geschicklichkeitsspiel von Sakkat Studios. Sie sind ein gewöhnlicher Mensch, der in diesem Spiel das Werfen eines Basketballs übt, aber mit der Verbesserung Ihrer Kraft und Geschwindigkeit werden die Dinge eine außergewöhnliche Wendung nehmen. Wirf den Ball genau zum richtigen Zeitpunkt hoch, um ihn so hoch wie möglich zu schleudern und Geld dafür zu verdienen. Nutzen Sie das Geld, das Sie verdient haben, um Ihr Spiel zu verbessern und Ihre Kraft zu steigern. Bald wird Ihr Ball die Atmosphäre und sogar den Weltraum erreichen! Die Leute sagen, der Himmel sei die Grenze, aber diese Leute haben Throw It Higher offensichtlich noch nicht gespielt! Drücken Sie die Wurftaste, um den Basketball in die Luft zu schleudern. Wenn er wieder herunterfällt, drücken Sie genau im richtigen Moment die Wurftaste, um den Ball erneut mit voller Kraft abzufeuern. Werfen – Tippen Sie auf die linke Maustaste oder die Leertaste. Werfen Sie ihn höher! wird von Sakkat Studio erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: indecent-escape, Sweet Run und Ground Digger

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Throw It Higher! verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.