Grand Mini Slam ist ein einzigartiges Sportspiel, bei dem Sie jeden Ball aufheben und auf die gegnerische Seite werfen müssen. Bei dieser rasanten Herausforderung müssen Sie schnell auf den Beinen sein, um einen ankommenden Ball schnell zu ergreifen und zu werfen. Wenn Ihre Seite völlig leer ist und die gegnerische Seite voller Bälle ist, gewinnen Sie die Runde. Stellen Sie sicher, dass Sie die gelegentlich erscheinenden Power-Ups nutzen, um das Spiel zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Vergessen Sie nicht, im Umkleideraum nachzuschauen, um Ihren Charakter zu verbessern und neue Skins freizuschalten! Bewegen – A/D oder Links-/Rechtspfeile. Strich – Doppelklicken Sie auf A/D oder Links-/Rechtspfeile. Ball aufheben und werfen – Leertaste, S oder Runter ArrowGrand Mini Slam wurde von FM Studio erstellt. Sie haben viele legendäre Spiele auf Poki wie Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Desillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Spielplatz, Forgotten Hill: Herbst, Forgotten Hill: Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley, Smash Car Idle und Smash Car Idle 2 zu spielen!

