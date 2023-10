The Left Behind – A Forgotten Hill Tale ist ein Horrorspiel mit Point-and-Click-Elementen, clever gestalteten Rätseln und einer einzigartigen Geschichte. Kannst du einer uralten Seele helfen, ihre Freiheit zu erlangen? Im neuesten Eintrag im Forgotten Hill-Universum steht Ihnen ein neuer Flügel des geheimnisvollen Museums offen, den Sie zusammen mit einer gruseligen neuen Geschichte erkunden können! Untersuchen Sie Ihre Umgebung in jedem Raum. Lesen Sie alte Memos, achten Sie auf Details und sammeln Sie Puzzleteile, mit denen Sie eine Vorrichtung in einem der verschiedenen Räume des Museums lösen können. Wenn Sie sich verlaufen haben, verwenden Sie einfach das Fragezeichen-Symbol im richtigen Raum, um um einen Hinweis zu bitten. Machen Sie also weiter und entdecken Sie die dunklen Geheimnisse einiger interessanter Charaktere. Dieses Spiel hält Sie vielleicht in Atem, aber Ihr Herz wird sich am Ende federleicht anfühlen. Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. The Left Behind – A Forgotten Hill Tale wurde von FM Studio erstellt. Sie haben viele legendäre Spiele auf Poki wie Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Desillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Spielplatz, Forgotten Hill: Herbst, Forgotten Hill: Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley, Smash Car Idle und Smash Car Idle 2 zu spielen! Sie können The Left Behind – A Forgotten Hill Tale kostenlos auf Poki spielen. The Left Behind – A Forgotten Hill Tale ist nur auf Ihrem spielbar Computer vorerst.

