Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale ist ein von FM Studio entwickeltes Horror-Point-and-Click-Puzzlespiel. Es ist die neueste Spin-off-Geschichte der beliebten Forgotten Hill-Reihe. Dieses Mal sind Sie ein kleiner Junge mit einer schmerzhaften Vergangenheit, der in einer mysteriösen Hütte lebt. Wird Ihr Wille, einem traurigen und zurückgezogenen Leben zu entfliehen, ausreichen, um Sie vor der Tragödie zu retten, die vor der Tür lauert? Machen Sie sich bereit für die perfekte Balance zwischen Horror und Lager! Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer und Forgotten Hill: Surgery. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

