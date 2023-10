Portrait of an Obsession ist ein von FM Studio entwickeltes Horror-Point-and-Click-Puzzlespiel. Es ist die neueste Spin-off-Geschichte der beliebten Forgotten Hill-Reihe. Diesmal handelt die Geschichte von einer bestimmten Person, die von einem möglicherweise verfluchten Porträt besessen ist und darum kämpft, es in die Hände zu bekommen. Sie können dem Protagonisten helfen, die Codes und Probleme zu knacken, um das Porträt zu finden. Nutzen Sie Ihre Logik und die Hinweisfunktion, um Ihnen zu helfen, wenn die Rätsel zu einer Herausforderung werden. Machen Sie sich bereit für die perfekte Balance zwischen Horror und Lager! Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: „Portrait of an Obsession“ wurde von FM Studio erstellt. Sie haben weitere Spiele auf Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery und Little Cabin in the Woods .

Website: poki.com

