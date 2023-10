Grandma's Delicious Cakes ist ein gruseliges Point-and-Click-Spiel, das von FM Studio entwickelt wurde. Es ist ein brandneues, aufregendes Kapitel in der Forgotten Hill-Reihe. Diesmal handelt die Geschichte von einer alten Frau, die köstliche Kuchen backt. Was könnte schiefgehen? Nutze deine Fähigkeiten, um jedes Rätsel zu lösen. Stecken geblieben? Nutzen Sie die Hinweisfunktion, um in der Geschichte weiter voranzukommen. Können Sie die Rätsel in Grandma's Delicious Cakes lösen? Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Grandma's Delicious Cakes wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere Spiele auf Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods und Forgotten Hill Desillusion: The Library.

Website: poki.com

