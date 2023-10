Forgotten Hill Memento: Playground ist ein Point-and-Click-Horrorspiel, in dem Sie sich auf eine dunkle Reise begeben, um die Geschichten der Bewohner von Forgotten Hill zu erfahren. Trainieren Sie Ihren Geist, indem Sie die kunstvoll gestalteten Rätsel lösen, und tauchen Sie ein in den neuesten fesselnden Nachfolger von Forgotten Hill. Sind Sie bereit zu erfahren, was als nächstes passiert? Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Forgotten Hill Memento: Playground wurde vom talentierten FM Studio erstellt. Dies ist ihr sechstes Spiel auf Poki nach Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Surgery, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Love Beyond und Forgotten Hill Memento: Buried Things.

