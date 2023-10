Forgotten Hill: Surgery ist ein gruseliges Point-and-Click-Spiel. Es ist das dritte Kapitel der Mysteries of Forgotten Hill-Reihe. Nach den Ereignissen von Forgotten Hill: Fall und Forgotten Hill: Puppeteer sind Sie in einem gruseligen Raum in einer Operationsklinik aufgewacht. Finden Sie alle Hinweise und versuchen Sie, der Operationsklinik zu entkommen. Können Sie das Geheimnis lüften? Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Forgotten Hill: Surgery wurde vom talentierten FM Studio erstellt. Dies ist ihr viertes Spiel auf Poki nach Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall und Forgotten Hill: Puppeteer

