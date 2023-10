Forgotten Hill: Fall ist das erste Spiel der gruseligen Point-and-Click-Spielereihe Forgotten Hill. Nachdem Ihr Auto mitten in der Nacht eine Panne hat, suchen Sie Hilfe in einem Haus weiter oben. Zeigen und klicken Sie durch das gruselige Haus, lösen Sie Rätsel und finden Sie Hinweise. Bist du mutig genug, Forgotten Hill: Fall durchzuspielen? Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Forgotten Hill: Fall wurde vom talentierten FM Studio erstellt. Dies ist nach Pixel Volley ihr zweites Spiel auf Poki!

Website: poki.com

