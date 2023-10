Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Forgotten Hill Desillusion: Flora&Fauna ist der zweite Teil eines neuen Kapitels in der Forgotten Hill-Reihe. Machen Sie Ihren Weg durch das Museum und entdecken Sie die Flora und Fauna von Forgotten Hill. Lösen Sie alle Rätsel, um mehr über die Geschichte von Forgotten Hill zu erfahren. Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden.Forgotten Hill Desillusion: Flora&Fauna wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery und Forgotten Hill Desillusion: The Library. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

Website: poki.com

