Forgotten Hill: The Wardrobe 2

Forgotten Hill: The Garderobe 2 ist die gruselige Point-and-Click-Fortsetzung von The Garderobe, entwickelt von FM Studio. Pünktlich zu Halloween setzen Sie Ihre Reise fort. Nachdem sie eine schöne Garderobe gekauft und beim Angeln einen goldenen Schlüssel gefunden hat, beginnen sich die Dinge zu ändern. Eines Tages fühlt sich das Haus leer an und Sie finden heraus, dass Ihre Töchter vermisst werden ... Erkunden Sie das Haus und suchen Sie nach Hinweisen, die Sie finden können! Sie könnten dich zu deinen Töchtern führen ... Bist du bereit für dieses neue Halloween-Abenteuer, das dir Gänsehaut bereiten wird? Wie spielt man Forgotten Hill: The Garderobe 2? Klicken Sie auf die Gegenstände, die Sie interessieren, um sie aufzunehmen und darin aufzubewahren Ihr Inventar. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Gesteckt? Versuchen Sie es mit ? Klicken Sie auf das Symbol, um zu sehen, ob Sie einen Hinweis erhalten können! Forgotten Hill: The Garderobe 2 wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

Website: poki.com

