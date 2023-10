Smash Car Idle 2 ist ein Idle-Management-Spiel von FM Studio. Zerstöre weiterhin Autos mit deinen Freunden in der Fortsetzung des fantastischen Smash Car Idle! Springen Sie auf dem Bildschirm auf das Auto und rasen Sie so hart und schnell wie möglich davon. Dafür werden Sie bezahlt! Geben Sie Ihr Geld aus, um Ihre Leistung und Geschwindigkeit zu verbessern, und schon bald werden Sie neue Autos, Freunde und sogar neue Welten freischalten! Schlage und zerschmettere und verdiene Geld! Tippe oder klicke weiter, um das Auto zu zerschlagen und Geld zu verdienen. Smash Car Idle 2 wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

Website: poki.com

