Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Garderobe ist ein gruseliges Point-and-Click-Spiel, das von FM Studio entwickelt wurde. Sie erfahren, dass Ihr Bruder schwer krank ist, nachdem er von einem Internat nach Hause zurückgekehrt ist, und dass es etwas mit den unerbittlichen Kreaturen zu tun hat, die um ihn herum lauern und ein tödliches Spiel mit ihm spielen wollen. Erkunden Sie das Haus und lösen Sie verschiedene Rätsel, um Ihren Bruder zu heilen, und lassen Sie ihn erklären, was das alles mit dem mysteriösen Kleiderschrank in einem der Räume zu tun hat. Sind Sie bereit für dieses Abenteuer, das Ihnen Gänsehaut bereiten wird? Im Schrank des Anderson-Hauses gibt es gruseligere Dinge als Skelette. Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Forgotten Hill: The Garderobe wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

Website: poki.com

