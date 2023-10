Forgotten Hill Memento: Love Beyond ist ein gruseliges Point-and-Click-Spiel. Es ist eine Fortsetzung der beliebten Forgotten Hill Memento-Serie. Diesmal erreicht die Liebe die Bewohner von Forgotten Hill. Können Sie alle Geheimnisse aufdecken? Spielanleitung: Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Über den Ersteller: Forgotten Hill Memento: Love Beyond wurde vom talentierten FM Studio erstellt. Dies ist ihr sechstes Spiel auf Poki nach Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Surgery, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Playground und Forgotten Hill Memento: Buried Things.

Website: poki.com

