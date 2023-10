Forgotten Hill: Die Garderobe 3 ist die gruselige Point-and-Click-Fortsetzung von Die Garderobe und Die Garderobe 2, entwickelt von FM Studio. Pünktlich zu Halloween verzweigt sich die Geschichte in ein weiteres spannendes und emotionales Abenteuer. Nachdem unsere Protagonistin und ihre Familie einen hübschen Kleiderschrank hinterlassen haben, lassen sie sich glücklich und hoffnungsvoll in ihrem Zuhause nieder. Doch ein tragischer Unfall, der sich in der Nähe der Garderobe ereignet, lässt unsere Figur verzweifelt und allein zurück. Unsere Aufgabe ist es, die geheimnisvollen Räume des Hauses zu erkunden, in dem sich diese Garderobe befindet, und Rätsel zu lösen, um mit einem verlorenen geliebten Menschen wieder vereint zu werden. Im Spiel gibt es Broschüren und Anleitungen zur Kommunikation mit den Toten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle diese Aufgaben ausführen, um das Ritual abzuschließen. Sind Sie bereit für ein weiteres Halloween-Abenteuer, das Ihnen Gänsehaut bereiten wird? Klicken Sie auf die gewünschten Gegenstände, um sie aufzunehmen und in Ihrem Inventar zu speichern. Von dort aus können Sie darauf klicken und sie für andere Gegenstände oder Türen im Spiel verwenden. Gesteckt? Versuchen Sie es mit ? Klicken Sie auf das Symbol, um zu sehen, ob Sie einen Hinweis erhalten können! Forgotten Hill: The Garderobe 3 wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere großartige Horrorspiele auf Poki wie Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe 2, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Spielplatz, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Forgotten Hill: The Wardrobe 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.