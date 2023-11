Shoot'n'Shout Turbo ist ein Action-Plattformspiel, bei dem Sie Ihr Zielvermögen auf die Probe stellen, indem Sie auf Monster schießen. Seltsame außerirdische Kreaturen sind in die Erde eingedrungen und du bist der einzige Held, der sie aufhalten kann! Schnappen Sie sich Ihre Waffe und Panzerfaust, um alle Feinde zu eliminieren und die Welt in diesem auf Physik basierenden Schießspiel zu retten. Zielen Sie sorgfältig und schießen Sie alle Bestien ab, aber achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kugeln nicht verfehlen oder verschwenden – sonst sind wir alle verloren! Halten Sie die Maus gedrückt oder drücken Sie lange, um mit dem Zielen zu beginnen. Zum Schießen loslassen. Shoot'n'Shout Turbo wurde von FM Studio erstellt. Sie haben andere tolle Horrorspiele auf Poki wie Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Garderobe 2, Forgotten Hill: The Garderobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Begrabene Dinge, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Spielplatz, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppenspieler und Forgotten Hill: Chirurgie. Vergessen Sie nicht, auch Pixel Volley zu spielen! Sie können Shoot'n'Shout Turbo kostenlos auf Poki spielen. Shoot'n'Shout Turbo kann auf Ihrem Computer, Telefon und Tablets gespielt werden.

