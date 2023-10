Zomball ist ein Arcade-Spiel von Totebo. Du bist ein Zombie-Basketballspieler, dessen Traum es ist, der nächste Lebron James zu werden, aber du musst deine eigenen Körperteile anstelle eines Basketballs werfen! Jedes Mal, wenn Sie erfolgreich schießen, wird Ihr Körperteil wieder an Ihnen befestigt, um es erneut zu verwenden. Wenn Sie es verfehlen, verlieren Sie dieses Glied und machen mit dem nächsten weiter, bis Ihnen die Gliedmaßen völlig ausgehen. Je weiter man im Spiel vorankommt, desto schwieriger wird der Schuss. Kontrollieren Sie also Ihre Kraft und Ihren Winkel, wischen Sie vorsichtig und versuchen Sie, Ihren eigenen Rekord in einem Stück zu brechen. Die Verwirklichung Ihres Traums kann Sie im wahrsten Sinne des Wortes einen Arm und ein Bein kosten! Streichen Sie mit Ihrem Finger oder der linken Maustaste, um ein Glied zu werfen. Die Intensität Ihres Wischens bestimmt die Kraft Ihrer Schläge. Zomball wurde von Totebo entwickelt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

