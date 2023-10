Ultimate Swish ist ein Basketballspiel, bei dem es Ihr Ziel ist, innerhalb einer Minute so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Machen Sie sich bereit, bei dieser süchtig machenden Basketball-Action ins Schwitzen zu kommen! Wie viele Punkte können Sie in 60 Sekunden erzielen? Tippen Sie, wenn sich der Ball genau in der Mitte der Schnittlinien befindet. Wählen Sie – Linke Maustaste oder Leertaste. Ultimate Swish wird von CodeThisLab erstellt.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Ultimate Swish verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.