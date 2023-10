Dunk Perfect ist ein 3D-Sportspiel von Ranida Games. In diesem Freestyle-Slam-Dunk-Basketballspiel versucht Ihr Charakter, so hoch wie möglich zu springen, um drei Punkte und auch einige Punkte für Stil zu erzielen! Präsentiere großartige Slam-Moves, erlebe herausfordernde Levels und schalte tolle Power-Ups frei, um deinen Charakter individuell zu gestalten. Kannst du in allen Leveln eine perfekte Punktzahl erreichen? Springen – Linke Maustaste ziehen und loslassen. Drehen – Linke oder rechte Pfeiltaste gedrückt halten. Dunk Perfect wurde von Ranida Games erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

