Wood Blocks 3D ist ein Block-Puzzlespiel von Infinity Games. Dieses Spiel haucht dem klassischen Tetris-Erlebnis neues Leben ein, indem es Ihnen ermöglicht, die vorgegebenen Blöcke an einer beliebigen Stelle im Raster zu platzieren. Ihnen werden drei Stücke präsentiert, die Sie gleichzeitig spielen können. Ziehen Sie diese Teile per Drag-and-Drop in das Raster, um alle Quadrate in einer Spalte oder Zeile zu füllen, damit Sie sie abräumen und Punkte sammeln können. Nutzen Sie Power-Ups, machen Sie Combos und planen Sie Ihre Bewegungen, um Ihren Highscore zu maximieren. Wood Blocks 3D ist die perfekte Möglichkeit, Ihr Gehirn zu trainieren und gleichzeitig zu entspannen. Ziehen Sie diese Teile per Drag-and-Drop in das Raster, um alle Quadrate in einer Spalte oder Reihe zu füllen, damit Sie sie leeren und Punkte sammeln können. Verwenden Sie ein Power-Up, wenn Sie ein Teil loswerden oder drehen möchten.Wood Blocks 3D wurde von Infinity Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Denkspiele auf Poki: Energy, Infinity Loop, Shapes und Sudoblocks

Website: poki.com

