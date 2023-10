Merge Shapes ist ein Puzzlespiel von Infinity Games. Entspannen Sie sich, während Sie Ihr Gehirn trainieren, indem Sie identische Formen verschieben und zusammenführen. Wischen Sie oder verwenden Sie die Tastaturtasten, um die Formen in eine der vier Richtungen zu verschieben. Wenn Sie Blöcke mit der gleichen Anzahl an Punkten, der gleichen Form und der gleichen Farbe zusammenbringen, können Sie sie zusammenführen, bis Sie die Unendlichkeit erreichen. Wenn Sie 3 oder mehr Teile zusammenbringen, laden Sie den Combo Breaker. Wenn es vollständig geladen ist, können Sie 2 Ihrer Blöcke aktualisieren. Benutze den Hammer, um einige Blöcke zu zerstören, oder wende den doppelten Regenbogen an, um ein Teil zu erhalten, das sich mit jedem Punkt kombinieren lässt. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie auch die Shuffle-Funktion für eine zweite Chance nutzen. Machen Sie weiter und beginnen Sie, bis zur Unendlichkeit zu verschmelzen! Wischen Sie oder verwenden Sie die Tastaturtasten, um die Formen in eine der vier Richtungen zu verschieben. Zusammenführen – WASD- oder Pfeiltasten. Merge Shapes wurde von Infinity Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Merge Shapes verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.