Maze: Path of Light ist ein Denk-Puzzlespiel, bei dem Sie als Lichtstrahl durch ein Labyrinth gehen. Ihr Ziel ist es, das Ende jedes Labyrinths zu erreichen, um zum nächsten Level zu gelangen. Sie bewegen sich, indem Sie an jeder Kreuzung eine Richtung auswählen und den Lichtstrahl so aussenden, dass er dem Weg folgt. Überlegen Sie, welcher Weg der beste ist, bevor Sie sich entscheiden! Sind Sie bereit, sich bei diesem unterhaltsamen Labyrinthspiel zu entspannen? Warten Sie, bis der Lichtstrahl eine Kreuzung erreicht, und wählen Sie dann einen Pfad aus, indem Sie auf die Lichtpunkte klicken. Sie können einen Pfad auch mit den Pfeiltasten oder WASDMaze auswählen: Path of Light wurde von InfinityGames.io erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Energy, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Website: poki.com

