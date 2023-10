Energy ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie auf die Linien klicken oder tippen müssen, um sie mit anderen zu verbinden und schließlich eine vollständige Schleife zu erstellen. Wenn eine Leitung an eine Lampe angeschlossen ist, leuchtet diese auf. Beleuchten Sie alle Linien, um das Level abzuschließen. Das ruhige und minimalistische Spieldesign in Kombination mit dem entspannenden Soundtrack soll dazu beitragen, den Stress der Spieler zu reduzieren. Das Spiel wird nach und nach weitere Gameplay-Elemente und Energiequellen einführen, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels langsam zu erhöhen. Durch das Abschließen der Level formen sich die Verbindungslinien zu einem schönen Bild. Kannst du jedes Level in Energy abschließen? Wie spielt man Energy? Tippe auf die Linien, um sie in die richtige Form zu bringen. Bist du hängen geblieben? Drücke auf die Glühbirne oben rechts, um im Gegenzug ein kurzes Video anzusehen, um einen Teil des Levels abzuschließen. Wer hat Energy erschaffen? Energy wurde von InfinityGames.io erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Infinity Loop, Infinity Loop: Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D

Website: poki.com

