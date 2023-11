Sudoku ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie nummerierte Sudoku-Blöcke in verschiedenen Reihen und Spalten anordnen. Sie erhalten ein 9x9-Raster mit einigen bereits ausgefüllten Zahlen. Füllen Sie die verbleibenden Felder mit einer beliebigen Zahl von 1 bis 9 aus. Das Puzzle ist vollständig, wenn jede Zeile, jede Spalte und jedes 3x3-Quadrat innerhalb des Puzzles die Zahlen 1-9 enthält, wobei jede Zahl nur einmal vorkommt. Analysieren Sie die sich überschneidenden Zeilen und Spalten, um die fehlenden Zahlen herauszufinden, und platzieren Sie sie in der Reihe, um das Sudoku-Rätsel zu vervollständigen. In diesem Spiel gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Wählen Sie also den Schwierigkeitsgrad, der zu Ihrer Stimmung passt, und genießen Sie dieses befriedigende Puzzle-Erlebnis! Wählen Sie mit dem Finger oder der linken Maustaste ein Plättchen aus. Sie können entweder Ihre Zifferntasten oder das Bedienfeld im Spiel verwenden, um eine Zahl einzugeben. Sie müssen die richtigen Ziffern für jedes Leerzeichen herausfinden. Jede Zeile, Spalte und jeder Abschnitt muss jede einzelne Ziffer enthalten. Wenn Sie nicht weiterkommen, verwenden Sie einen Hinweis! Sudoku wurde von InfinityGames erstellt, einem Spieleentwicklungsteam mit Sitz in Portugal. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire und Wood Blocks 3D. Sie können Sudoku kostenlos auf Poki spielen. Sudoku kann auf Ihrem Computer und Mobilgerät gespielt werden Geräte wie Telefone und Tablets.

