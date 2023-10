Sugar Eyes ist ein Puzzlespiel von WeDoYouPlay. In diesem Verschmelzungsspiel besteht Ihr Ziel darin, kleine Monster derselben Farbe – oder derselben Anzahl an Augen – zu kombinieren, um fortschrittlichere Kreaturen zu erschaffen. Sie erhalten ein einzelnes Monster oder eine Gruppe von Monstern, die Sie auf dem Gitter platzieren können. Sie müssen also strategisch denken und die Teile drehen, um den vorgegebenen Platz effizient zu nutzen. Sie können auch Zusammenführungskombinationen erstellen, um Ihre Punktzahl zu erhöhen. Behalten Sie den Ball im Auge und schlagen Sie die Highscores Ihrer Freunde! Teile drehen – klicken oder tippen, Teile platzieren – ziehen und ablegen. Sugar Eyes wurde von WeDoYouPlay erstellt. Spielen Sie ihr anderes Puzzlespiel auf Poki: Words Emoji

Website: poki.com

