The Walking Merge ist ein Idle-Merge-Spiel, in dem Sie eine Armee von Überlebenden der Zombie-Apokalypse anführen und befehligen. Sie und Ihr Team stecken in einer tödlichen Straße fest, die von Monstern überrannt wird, und Sie müssen schnell mehr Einheiten produzieren, um zu überleben. Kombiniere zwei gleiche Einheiten zu einer stärkeren Einheit, um alle Zombies abzuschießen. Achten Sie darauf, die Anzahl Ihrer Armeen auszugleichen, da die Zombiehorde ständig vorrückt. Tippen Sie wiederholt, um Einheiten schneller zu spawnen, wenn Sie es eilig haben! Können Sie die stärkste Gruppe bilden? Wie lange kann Ihre Gruppe in diesem Apokalypse-Strategiespiel durchhalten? Machen Sie weiter und zeigen Sie allen, was für ein großartiger Anführer Sie sind! Ziehen Sie mit der Maus oder dem Finger zwei gleiche Einheiten per Drag & Drop zu einer stärkeren Einheit. Achten Sie darauf, die Anzahl Ihrer Armeen auszugleichen, da die Zombiehorde ständig vorrückt. Tippen Sie wiederholt, um Einheiten schneller zu spawnen und sie weiter zusammenzuführen! The Walking Merge wurde von Avix Games entwickelt. Spielen Sie ihre anderen unterhaltsamen Spiele auf Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition und Photo Puzzle: Slide Edition

Website: poki.com

