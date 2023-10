Beecoins Inc ist ein von Avix Games entwickeltes Merge-Spiel. In diesem Spiel verschmelzen Sie süße Bienen! Beginnen Sie mit Bienenbabys und lassen Sie sie dann erwachsen werden! Um Ihr Ziel schneller zu erreichen, können Sie Beecoins erwerben. Wirst du der beste Imker da draußen sein? Bienen auswählen und bewegen – Klicken und ziehen Sie die linke Maustaste. Beecoins Inc wird von Avix Games erstellt. Sie haben viele andere lustige Spiele auf Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right and Twice!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Beecoins Inc verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.