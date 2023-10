Bumper Cars Soccer ist ein Sport- und Autospiel von Avix Games. Sind Sie bereit für eine neue Art Fußball im Auto? Wählen Sie Ihr Fahrzeug, fahren Sie über einen Fußballplatz und versuchen Sie, Tore gegen Ihren Gegner zu schießen. Kombinieren Sie Ihre fahrerischen Fähigkeiten mit Ihrer Beweglichkeit, um der Champion in diesem Spiel zu werden. Sie können lokal gegen Ihre Freunde spielen oder gegen herausfordernde Bots antreten. Egal, ob Sie hinter dem Steuer raketenschnell oder langsam sind, in dieser Liga haben Sie eine Chance! (Spieler 1) Lenken – WASD (Spieler 2) Lenken – Pfeiltasten Bumper Cars Soccer wurde von Avix Games entwickelt. Sie haben viele andere lustige Puzzle- und Multiplayer-Spiele auf Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right und Zweimal!

